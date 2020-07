Portugal já ultrapassou as 50 mil infeções

Portugal registou este domingo mais uma morte e 209 novos casos de infeção por covid-19 relativamente a sábado, ultrapassando a barreira das 50 mil infeções desde o início da pandemia, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, Portugal tem agora 50.164 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia e 1.717 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo, onde tem havido mais surtos ativos, soma hoje 25.448 casos, mais 155 infetados do que na véspera, e mais um morto (o único registado no país em 24 horas), elevando o total de óbitos nesta região para 586.

Em termos percentuais, nas últimas 24 horas, o aumento de óbitos foi de 0,05% (passou de 1.716 para 1.717) e o de casos confirmados de 0,4% (de 49.955 para 50.164).

Em número de casos, Lisboa e Vale do Tejo lidera com 25.448, seguida pela região Norte (18.503, com 16 novos casos), a região Centro (4.407, mais seis casos), o Algarve (853 e 15 casos novos) e o Alentejo (688, mais 17 casos).

Nos Açores e na Madeira o número de infetados manteve-se, em 160 e 105, respetivamente.

Apesar de se ter registado mais um óbito na zona de Lisboa e Vale do Tejo, é o Norte que continua a registar o maior número de mortes (828), depois surge então a região de Lisboa e Vale do Tejo (586), o Centro (252), Alentejo (21), Algarve (15) e Açores (15).

Nas últimas 24 horas, o número de pessoas internadas diminuiu para as 403 (menos sete) e nos cuidados intensivos estão agora 48 pessoas (menos duas).

Em relação à informação sobre os casos por concelho, a DGS recorda que apenas é atualizada às segundas-feiras, pelo que os três concelhos com mais casos confirmados indicados no boletim continuam a ser Lisboa (4.240), Sintra (3.476) e Loures (2.197).