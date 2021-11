Portugal já não produz eletricidade com carvão

A central termoelétrica da Tejo Energia, no Pego, parou de produzir na manhã de sexta-feira, naquele que é um marco na história do sistema elétrico português, que abandona o carvão como forma de gerar energia elétrica.

Segundo dados da REN – Redes Energéticas Nacionais, a central a carvão do Pego ainda funcionou na madrugada de sexta-feira, mas já a baixa carga, com uma potência de 151 megawatts (MW) às 6h15 da manhã. No balanço da REN, às 7h15 de sexta-feira a central do Pego estava já a zero.

A central, que tem uma capacidade de 628 MW, distribuída por dois grupos geradores, tem registados dois avisos de indisponibilidade, datados de 18 de novembro, e relativos a esses dois grupos geradores, e que se estendem até 30 de novembro, o último dia do contrato da central.

As equipas de trabalhadores da central do Pego foram informadas do esgotamento do carvão na central, indicação que também terá sido transmitida à REN, segundo o jornal Expresso.

A central a carvão do Pego operava desde 1993, ao abrigo de um contrato de aquisição de energia, que lhe garantia, até 2021, a venda de toda a sua eletricidade à rede com receitas pré-definidas (anualmente custava ao sistema elétrico nacional, ou seja, aos consumidores, cerca de 100 milhões de euros).

Com o fim da produção na central da Tejo Energia, e depois da desativação, em janeiro deste ano, da central termoelétrica da EDP em Sines, Portugal deixa de ter qualquer produção de eletricidade a partir da queima do carvão.

