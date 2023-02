Portugal já escolheu as suas representantes para o ‘play-off´intercontinental

O selecionador português de futebol feminino divulgou, esta quinta-feira, na Cidade do Futebol, a lista de convocadas para o play-off intercontinental de acesso ao Mundial.

Francisco Neto chamou 25 jogadoras para esta etapa decisiva de qualificação, que irá decorrer na Nova Zelândia.

Portugal vai defrontar Camarões ou Tailândia na luta por um lugar no Campeonato do Mundo de 2023. O jogo será disputado a 22 de fevereiro, em Hamilton [às 19h30 locais, 06h30 em Portugal continental].

A concentração da armada lusa está marcada para 9 de fevereiro, quinta-feira, na Cidade do Futebol. No mesmo dia, a comitiva irá viajar para Hamilton, realizando o primeiro treino em solo neozelandês no dia 11, às 17h30 locais.

Eis a lista de convocadas:

Guarda-redes: Rute Costa (SL Benfica), Inês Pereira (Servette FC) e Patrícia Morais (SC Braga)

Defesas: Ana Seiça (SL Benfica), Carole (SL Benfica), Catarina Amado (SL Benfica), Diana Gomes (Sevilla FC), Joana Marchão (Parma Calcio 2022), Lúcia Alves (SL Benfica) Sílvia Rebelo (SL Benfica);

Médios: Ana Rute (SC Braga), Andreia Norton (SL Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Dolores Silva (SC Braga), Fátima Pinto (Deportivo Alavés), Kika Nazareth (SL Benfica), Tatiana Pinto (Levante UD) e Vanessa Marques (SC Braga).

Avançadas: Ana Borges (Sporting CP), Ana Capeta (Sporting CP), Carolina Mendes (SC Braga), Diana Silva (Sporting CP), Jéssica Silva (SL Benfica), Kelsey Araújo (Le Havre) e Telma Encarnação (CS Marítimo).

Bilhetes para o play-off Intercontinental à venda aqui.