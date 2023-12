Portugal já conhece os adversários no Euro2024… ou quase

O sorteio que este sábado à noite teve lugar em Hamburgo ditou que a seleção portuguesa disputará a fase de grupos do Euro2024 com Turquia, República Checa e a seleção que saia vencedora do ‘play-off’: Luxemburgo, Cazaquistão, Geórgia ou Grécia.

Portugal fazia parte do pote 1, ou seja, entre as equipas melhor classificadas na fase de qualificação para o campeonato europeu que se desenrola na Alemanha.

A equipa portuguesa fica no último grupo a começar a jogar, o F, defrontando a Turquia, República Checa e vencedora do ‘play-off’, ou seja Luxemburgo, Grécia, Geórgia ou Cazaquistão.

A Alemanha inaugura o Euro2024 defrontando a Escócia no dia 14 de junho de 2024, em Munique.

Este sábado foi também revelada a mascote do Euro2024, o ursinho Albärt.