Portugal inclui mota neutra nas provas de ciclismo

Há muito que nas grandes corridas mundiais de ciclismo, Tour (França), Giro (Itália) e Vuelta (Espanha) existem as motas de apoio neutro, que têm a função de estar mais perto dos corredores, em zonas em que os carros têm mais dificuldades de acesso.

Além do motard que conduz a viatura vai um “pendura”, que é um mecânico de bicicletas, e transporta pelo menos duas rodas, para auxiliar qualquer corredor que seja vítima de furo ou que a sua máquina sofra outra avaria que possa ser solucionada pelo profissional.

Aproveitando a orografia do terreno, durante o Grande Prémio do Azores/Volta a São Miguel, a Sociedade Comercial do Vouga (SCVouga), através da sua representada Shimano, responsável pelo Apoio Neutro nas mais importantes corridas lusas, decidiu fazer o teste e introduzir a Mota Apoio Neutro (MAN) em Portugal.

Aos habituais dois carros, nas difíceis estradas açorianas existia somente um carro (Fernando Pinto e Domingos Parente), aparece a mota (José Conceição e Amílcar Marques), naquela que foi a estreia em Portugal.

