Portugal inaugura Espaço Cidadão em Londres

O novo Espaço Cidadão que vai funcionar no Consulado-Geral de Portugal em Londres vai ser inaugurado pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro e pelo secretário de Estado Adjunto e da Modernização, Luís Goes Pinheiro.

O Espaço Cidadão estará integrado nos serviços do Consulado-Geral, onde será prestado aos cidadãos um atendimento digital assistido no acesso a diferentes serviços disponibilizados eletronicamente pela Administração Pública portuguesa, designadamente os serviços do Instituto da Segurança Social, da Agência para a Modernização Administrativa, da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Direção-Geral da Administração da Justiça. Para o efeito, os funcionários do Consulado-Geral receberam formação da Agência para a Modernização Administrativa.

O Espaço Cidadão corresponde a uma medida do programa “SIMPLEX+” desenvolvida e implementada pela Secretaria de Estado da Modernização Administrativa e pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.

Este será o quarto Espaço Cidadão no estrangeiro, juntando-se aos já existentes no Consulado-Geral de Portugal em Paris, operacional desde 2016, no Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, desde 2017, e, desde março de 2019, na Secção Consular da Embaixada de Portugal em Bruxelas.

O Consulado-Geral de Portugal em Londres localiza-se no número 3 Portland Place, Londres, Reino Unido.