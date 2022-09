Portugal “forçado” a pontuar em Praga

Portugal enfrenta a República Checa, no sábado, em Praga, para o penúltimo encontro no Grupo A2 da Liga das Nações, e está ‘proibido’ de perder para poder discutir com a Espanha, na terça-feira, um lugar na ‘final four’.

A equipa comandada por Fernando Santos podia estar na liderança da ‘poule’, mas sofreu uma surpreendente derrota em Genebra, ante a Suíça (1-0), e caiu para o segundo lugar, com sete pontos, a um da líder Espanha, que ainda tem de visitar Braga.

No sábado, à mesma hora (19h45 em Lisboa) que Portugal mede forças com os checos, terceiros colocados do Grupo A2, com quatro pontos, os espanhóis recebem a Suíça, última do agrupamento, com três pontos, em Saragoça.

O campeão da primeira edição da prova, em 2019, sabe de antemão que fica fora da fase final se perder na capital da República Checa e a ‘roja’ vencer os helvéticos, sendo que evita a descida à Liga B se não for derrotada ou se a Suíça perder.

Por sua vez, a República Checa ainda tem hipóteses de chegar à fase final, mas, para isso, tem de bater Portugal na Eden Arena e esperar que a Espanha não consiga igual desfecho perante a Suíça.

Os checos, que em Lisboa, na terceira jornada, foram derrotados por 2-0, por culpa dos golos de João Cancelo e Gonçalo Guedes, fogem à despromoção com um triunfo e a derrota da Suíça.

Apesar de ocuparem a última posição da ‘poule’, os suíços têm remotas hipóteses de chegar ao lote das quatro melhores seleções, contudo, para continuarem a sonhar, têm de vencer em Espanha e esperar que Portugal não consiga ultrapassar os checos.