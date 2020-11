Portugal fora da próxima edição da Fórmula 1

O campeonato do mundo de Fórmula 1 de 2021 vai contar com 23 corridas, um número recorde, incluindo a estreia da Arábia Saudita, anunciou esta terça-feira a organização.

A temporada do “Grande Circo”, que este ano contou com uma prova em Portugal, devido às alterações do calendário motivadas pela pandemia de covid-19, arranca em 21 de março, em Melbourne, na Austrália, e termina em 5 de dezembro, em Abu Dhabi.

De acordo com o calendário provisório, o Brasil mantém uma etapa, no circuito de Interlagos, em São Paulo, em detrimento do de Deodoro, no Rio de Janeiro, ao contrário do Vietname, cujo Grande Prémio foi colocado em dúvida depois da detenção por corrupção do antigo presidente da câmara de Hanoi.

No entanto, Portugal ficou de fora das opções da organização.

Leia mais em Jornal de Notícias.