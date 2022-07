Portugal Foods avança para o Reino Unido

A Portugal Foods vai organizar um evento “shop in shop” em Londres. Realiza-se na OCADO, um dos mais importantes “marketplaces” do Reino Unido.

Será a International Buyer da OCADO, Karen McConkey, que fará a avaliação das empresas interessadas no marketplace, como refere a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

A Portugal Foods é uma associação de produtores, entidades do sistema científico e regionais ou nacionais do setor agroalimentar português. Apenas as empresas selecionadas poderão participar durante um ano na “shop in shop”.

