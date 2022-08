Portugal foi décimo no mundial

A seleção portuguesa terminou este domingo na 10.ª posição a prova por equipas de dressage. Os Mundiais de equitação estão a decorrer em Herning, na Dinamarca, seleção que conquistou o ouro.

João Pedro Moreira (71.522 pontos); Maria Caetano (70.404); Martim Meneres (69.053); e Vasco Mira Godinho (63.370); compuseram a equipa lusa, que terminou com 210.979 pontos. A pontuação conta apenas com os três resultados mais elevados.

A Dinamarca venceu com um total de 235.451 pontos, seguida da Grã-Bretanha, com 234.223, e da Alemanha, com 230.791. Os seis primeiros classificados da prova garantiram a presença nos Jogos Olímpicos Paris2024, objetivo também alcançado por Suécia, Países Baixos e Estados Unidos.

