Portugal Fashion em Milão

Os ‘designers’ Miguel Vieira e David Catalán abrem o ano de 2022 da moda portuguesa com desfiles e apresentações, esta segunda-feira, no calendário oficial da semana da moda italiana, em Milão, Itália, anunciou a organização.

O primeiro desfile internacional do Portugal Fashion em 2022 está a cargo do criador David Catalán e vai acontecer em formato presencial às 11:00 locais (10:00 em Lisboa) no Padiglioni Visconti, Via Tortona 58.

A coleção de David Catalán foi buscar inspiração aos “uniformes escolares britânicos dos anos 60 e 70” e à “versatilidade e conforto do ‘dress code’ inglês”, lê-se no comunicado de imprensa enviado à agência Lusa.

“A ideia foi trabalhar na desconstrução do belo, trazendo um pouco de rudeza, com o uso do denim, criando roupas mais utilitárias”, explica o criador.

O ‘designer’ Miguel Vieira também vai apresentar na semana da moda de Milão a sua nova coleção ‘Black Dinner’” para o inverno de 2023, regressando à sua cor: o preto.

O desfile de Miguel Viera está agendado para segunda-feira, às 12:00 locais (11:00 em Lisboa), no Padiglioni Visconti, Via Tortona 58, e também acontece em formato físico.

A coleção de Vieira vai revelar “peças de alfaiataria clássica que se conjugam com saias, padrões gráficos ou mais orgânicos em camisas”, bem como gravatas e acessórios. Os tecidos são “ricos em texturas” ou com “tratamentos técnicos”, explica o ‘designer’.

Com o novo ano, o Portugal Fashion pensou também num novo conceito, que alia, para além dos desfiles e apresentações, um ‘showcase’ comercial, que vai ser apresentado igualmente esta próxima segunda-feira, 17, no Studio Zeta, na Via Friuli, das 15:30 às 19:00, horas locais (14:30-18:00 em Lisboa), e onde se vão juntar ‘buyers’ internacionais aos dois designers.

O périplo da moda portuguesa além-fronteiras prossegue na próxima quarta-feira, dia 19, na semana da moda em Paris (França), com a dupla Ernest W. Baker a apresentar a sua coleção, em formato híbrido.

O desfile da dupla Ernest W. Baker está marcado das 10:30 às 14:00, horas locais (09:30 às 13:00 em Lisboa), no Palais de Tokyo, e tem apresentação digital na plataforma da semana da moda francesa às 12:30 (11:30 em Lisboa).

A nova coleção da dupla Ernest W. Baker prima pela “estrutura e detalhes da alfaiataria intemporal”, mas também vai ter bordados com acabamentos em processos artesanais, mantendo-se o símbolo da rosa, que representa simultaneamente “força e fragilidade”, descrevem os ‘designers’.

