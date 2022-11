Portugal Exportador reúne mais duas mil empresas em Lisboa

A inauguração do Portugal Exportador está marcada para quarta-feira, pelas 9h30 (hora de Lisboa), e conta com a presença do Secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, Presidente da Fundação AIP, Comendador Jorge Rocha de Matos, Presidente do Novo Banco, Mark Bourke.

O Portugal Exportador continua a ser um “marketplace físico” para as empresas exportadoras portuguesas e, como tal, na quarta-feira, dia 23 de novembro, no Centro de Congressos de Lisboa, empresas portuguesas, Embaixadas, Câmaras de Comércio, associações empresariais, startups e PME vão trabalhar com o propósito de dotar as empresas com ferramentas que as permitam criar oportunidades nos diferentes mercados de exportação.

O Portugal Exportador é uma iniciativa da Fundação AIP, organizada em parceria com o Novo Banco e a AICEP, que tem por objetivo debater os mercados de exportação e ajudar as empresas a iniciar e/ou diversificar a sua internacionalização.

Durante um dia, entre as 9h00 e as 19h00, os visitantes podem participar em workshops e cafés temáticos, ter B2B meetings com Embaixadas e Câmaras de Comércio, assim como em “web buyers” de mercados como o da Alemanha, Brasil, Colômbia, México, Singapura, Reino Unido

O Portugal Exportador irá possibilitar o contacto com potenciais fornecedores de serviços que ajudam as empresas a dar salto digital bem como promover a utilização de ferramentas como o diagnóstico de prontidão digital que compare as empresas em cinco dimensões digitais: Conectividade, Comércio eletrónico, Big Data, Pagamentos e Segurança.

O Portugal Exportador faz parte da missão da Fundação AIP em ajudar as empresas portuguesas a expandirem o seu negócio para outros países e há dezasseis anos que a sua realização consta da agenda das pequenas e médias empresas nacionais que querem iniciar ou diversificar o seu processo de internacionalização.

Este ano, Portugal Exportador apresenta várias novidades: o NURSEY LAB é a zona criada especificamente para empresas que pretendam dar os primeiros passos na exportação, com temáticas próprias, apresentação de case studies, empresas de importação e exportação interessadas em conhecer novos clientes, realização dos diagnósticos à exportação.

A segunda novidade está relacionada com o DIGITAL LAB, que pretende acelerar a adoção e incorporação de novas tecnologias e processos digitais nas pequenas e médias empresas (PMEs) equipando-as com as ferramentas e conhecimentos de forma a alavancar as exportações nacionais.