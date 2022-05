Portugal exporta mais que nunca

O valor mais alto de sempre de exportações portuguesas foi atingido em março deste ano. Máquinas e aparelhos são a principal fonte de receita das exportações portuguesas.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) anunciou esta quarta-feira que as exportações cresceram 13,6 pontos percentuais relativamente a março do ano passado. Também se registou uma subida de 10,7 pontos entre fevereiro de 2020 e de 2021.

O valor das exportações é de 6.604 milhões de euros, sendo o montante mais elevado de sempre. Contudo, as importações custam 9.019 milhões de euros em Portugal.

A Europa tem os maiores compradores de produtos portugueses, estando Espanha, França e Alemanha no topo dos mercados para onde exportamos. O AICEP avança que, no primeiro trimestre do ano, as exportações para a União Europeia aumentaram 20,2 por cento.

Cerca de 13,3% do valor das exportações foram afetas a Máquinas e Aparelhos, tendo a maior quota do total. Seguiram-se os Veículos e o Material de Transporte, que pesam 12,4%.

