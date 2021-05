Portugal está no Campeonato da Europa de voleibol

Portugal assegurou este sábado a sexta presença no Campeonato da Europa de voleibol, ao vencer a Noruega, por 3-0, e ao somar o quinto triunfo noutros tantos jogos na qualificação.

Em Matosinhos, na quinta jornada do Grupo G, a seleção portuguesa bateu a sua congénere norueguesa pelos parciais de 25-17, 25-18 e 25-22.

Portugal, que esteve presente nas fases finais de 1948, 1951, 2005, 2011 e 2019, garantiu a vitória no grupo de qualificação, ao somar 14 pontos, mais quatro do que a Bielorrússia, que hoje venceu a Hungria, por 3-1.

O campeonato da Europa de 2021, a 32.ª edição desta prova, vai decorrer de 01 a 19 de setembro em quatro países diferentes: Polónia, República Checa, Estónia e Finlândia.

O melhor resultado luso ocorreu na estreia, em 1948, com um quarto lugar entre seis equipas, seguindo-se um sétimo lugar em 1951, um 10.º em 2005, o 14.º em 2011 e o 20.º de 2019, com a seleção a regressar dois anos depois, pela primeira vez com duas presenças consecutivas, para a sexta participação na prova.

#portugalpositivo