Portugal está na final do campeonato do mundo

Portugal é finalista do Campeonato do Mundo de hóquei em patins, depois de uma vitória ‘suada’ nas meias-finais frente à França, por ‘enganadores’ 4-0, na sexta-feira, em San Juan, na Argentina.

A formação lusa agora encontrar na final o vencedor do encontro entre a anfitriã Argentina e a Itália.

A primeira meia-final foi pautada por um jogo muito cauteloso de ambos os lados, muito equilibrado, com a França a ser mais arrojada e a criar mais perigo junto da baliza de Ângelo Girão.

Ainda assim, com organização e paciência, a formação portuguesa conseguiu já bem perto do intervalo chegar ao golo que ‘gelou’ os franceses.

Aos 21 minutos, Rafa, do ‘meio da rua’ disparou para dentro da baliza do guarda-redes francês e abriu o marcador.

A França manteve a pressão alta e tentou restabelecer a igualdade antes do intervalo, mas Portugal segurou da melhor forma a vantagem.

No segundo tempo, manteve-se o equilíbrio, mas a seleção portuguesa aumentou os níveis de cautela, de forma a evitar ser surpreendida pela equipa francesa.

Já nos minutos finais, e depois de Roberto Di Benedetto ter visto cartão azul, Portugal beneficiou de um livre direto.

Gonçalo Alves atirou ao ‘ferro’, mas, de seguida, e frente a quatro franceses, Hélder Nunes atirou uma ‘bomba’ para dentro da baliza contrária, aumentando a vantagem portuguesa, numa altura em que faltavam três minutos para o final.

No último minuto, com a França a abdicar do guarda-redes, Henrique Magalhães também deu o ‘jeito ao stick’ e Hélder Nunes, nos últimos segundos, fez o ‘bis’.