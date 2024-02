Portugal está fora do Mundial masculino de ténis de mesa

A seleção masculina portuguesa de ténis de mesa foi esta, quinta-feira, eliminada nos quartos de final do Mundial por equipas, ao perder com a França, por 3-1, em Busan, na Coreia do Sul.

Já com o apuramento para os Jogos Olímpicos Paris2024 assegurado, Portugal, 7.º do ranking mundial, procurava qualificar-se pela primeira vez para as meias-finais de um Mundial, mas acabou derrotado pela França, quarta.

No primeiro encontro da eliminatória, Marcos Freitas, 19.º do mundo, somou a sua oitava vitória em outros tantos encontros no Mundial, ao vencer Alexis Lebrun (21.º), por 3-1 (12-14, 14-12, 11-9 e 11-6.