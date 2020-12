Portugal espera “boas ideias da diáspora para investir em Portugal”

“Espero que continuemos a trabalhar para que os nossos investidores da diáspora continuem a ter boas ideias para investir em Portugal”, referiu a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas no encerramento do webinar Investimento da Diáspora, sublinhando a importância do trabalho conjunto para apoiar e incentivar a força económica e de investimento que a Diáspora representa e que está na origem do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID).

No segundo dia do webinar, Berta Nunes e o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, apresentaram o V Encontro de Investidores da Diáspora, que se realizará entre 5 e 7 de agosto de 2021, em Fátima.

No primeiro painel, a Secretária de Estado da Valorização do Interior, que com a SECP tutela o PNAID, bem como os Secretários de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Nuno Russo, e Adjunto e da Economia, João Neves, o Diretor executivo do Ponto de Contacto para o Regresso do Emigrante, Joaquim Moura, o presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo, e o vereador da Câmara de Vila Real, Nuno Augusto, discutiram os “Apoios e Benefícios” que este programa, lançado em agosto de 2020, disponibiliza. A sessão foi moderada pelo jornalista Luís Costa.

No painel “Investidores da Diáspora: Ideias e Negócios”, moderado pelo presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, Flávio Martins, empreendedores de diferentes pontos geográficos, do Peru à Suíça, EUA ou Venezuela, que atestam a dispersão e pluralidade da Diáspora portuguesa, apresentaram os seus projetos: Virgínia Nunes (Sistema de Aquaponia), João Dias e Raquel Dias-Altmann (Turismo com raízes), Manuel Lemos (EnLine), Teresa Ferreira (Queijos vegan com base em frutos secos), Carlos Cid e Patrícia Rezende (Plataforma VR para Turismo), Albano Pires (Biodiesel), Pedro Marques (Estação de Comboios para desfrutar), Carla Jesus (The Grên Place) e Filipa Pereira e Ricardo Marinho (EPIs COVID).