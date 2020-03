Portugal escolheu o Carro do Ano 2020

O Toyota Corolla reuniu a preferência dos 19 jurados e foi o escolhido como Carro do Ano 2020 em Portugal. Com forte concorrência, o automóvel japonês, que estreia novo sistema híbrido, novas motorizações e uma transmissão otimizada, regressa ao mercado recuperando o nome Corolla, exibindo as mais recentes tecnologias, novo design e indiscutível qualidade de construção.

Dias depois do Peugeot 208 ter sido eleito como Carro Europeu do Ano, o Toyota Corolla também finalista na Europa, consegue conquistar o tão desejado troféu em Portugal, batendo 28 concorrentes divididos por diversas categorias. Na 37ª edição do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, estavam ainda a concurso 7 classes que premeiam segmentos distintos do mercado.

Entre os citadinos a vitória foi para o Peugeot 208 GT Line 1.2 Puretech 130. Na classe dos familiares o triunfo coube ao Skoda Scala 1.0 TSI 116 cv Style. Nas viaturas eletrificadas, a vitória na classe dos veículos totalmente elétricos coube ao Hyundai Ioniq EV, enquanto entre os híbridos o êxito foi para o Toyota Corolla Hatchback 1.8 Exclusive. Nos desportivos a vitória foi para o BMW 840d xDrive Cabrio. O concorrido segmento dos SUV viu o Kia XCeed 1.4 T-GDI Tech triunfar entre os SUV compactos, enquanto entre os grande SUV venceu o Seat Tarraco 2.0 TDI 150 cv.

O prémio Tecnologia e Inovação foi conquistado pelo sistema da Mazda com o propulsor Skyactiv X, e a distinção Personalidade do Ano foi atribuída a José Ramos, CEO da Toyota Caetano Portugal.

