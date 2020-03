Portugal entre os mais afetados pela quebra no turismo

A agência de notação financeira Standard & Poor’s (S&P) considerou que Portugal está entre os países mais afetados pela pandemia Covid-19.

“Em termos relativos, Aruba, Bahamas, Barbados, Cabo Verde e as ilhas Fiji teriam provavelmente as maiores descidas nas métricas de análise de crédito”, disse o analista Samuel Tilleray numa nota sobre o impacto da pandemia de Covid-19 nos países onde o setor do turismo é importante.

“Os destinos de ‘sol, mar e praia’, como as ilhas turísticas nas Caraíbas e noutros locais serão os mais fortemente expostos a um abrandamento no turismo mundial este ano”, lê-se na nota enviada aos clientes, e a que a Lusa teve acesso.

“A segunda região mais afetada globalmente serão os Balcãs, onde mesmo sob o cenário mais benigno, a queda nas chegadas de turistas podem ter um impacto no crescimento de entre 1,9 a 2,2 pontos percentuais”, acrescenta-se na nota, que diz que também Portugal será afetado.

“Mesmo as economias maiores e mais diversificadas, como Portugal, Turquia, Espanha e Austrália podem ver contribuições negativas para o PIB do turismo de entre 0,9 a 2,5 pontos percentuais face ao cenário de crescimento do PIB ao abrigo de um cenário extremo de choque, que parece agora menos irrealista do que há umas semanas, face às quarentenas nacionais e às proibições de viagens”, disse o analista Samuel Tilleray.

As conclusões resultam de uma análise aos 122 países cuja qualidade do crédito soberano é analisado pela S&P, que estudou os impactos em três cenários (limitado, extenso e extremo), com quebras nas receitas de turismo de 11%, 19% e 27%, respetivamente.

“Apesar da incerteza, a nossa expectativa aponta para um cenário base com um ano de choque, em que a maioria dos ‘ratings’ dos países serão resilientes a uma quebra temporária no fluxo de turismo”, conclui a S&P.