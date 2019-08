Portugal entra mal na qualificação para o Europeu de basquetebol

A seleção portuguesa de basquetebol entrou da pior forma na terceira ronda de pré-qualificação para o Europeu de 2021, ao perder na Suíça por 77-72, num embate que chegou a liderar por 10 pontos.

Apesar de ter pela frente o ‘gigante’ Clint Capela (16 pontos e 11 ressaltos), poste dos Houston Rockets, da NBA, a formação lusa não se atemorizou e comandou muito tempo o encontro, mas não foi capaz de manter o nível na parte final do quarto período.

A cinco minutos do final, o resultado ainda indicava uma igualdade (68-68), que também se verificava ao intervalo (36-36), mas, então, os helvéticos foram mais certeiros, liderados por um inspirado Dusan Mladjan, autor de 21 pontos, com 5/7 em ‘triplos’.

Na formação das ‘quinas’, que liderava por três após um período (16-19) e por quatro depois de três (56-60), os melhores foram Jeremiah Wilson, autor de 12 pontos e 11 ressaltos, e João Guerreiro, com 17 pontos (5/12 em lançamentos de campo).

O encontro começou equilibrado, com várias alterações no comando do marcador, mas com Portugal mais tempo na frente, embora só tenha conseguido ‘fugir’ no segundo período, em que se colocou com 10 pontos à maior (17-27, a 6.06 minutos do intervalo).

Os helvéticos foram, porém, melhores na parte final da primeira parte e restabeleceram a igualdade (36-36), muito por culpa dos quatro ‘triplo’, em cinco tentados, de Mladjan.

No início da segunda parte, Portugal retomou o domínio do encontro e voltou a afastar-se (43-51, com 24.30 minutos disputados), conseguindo terminar o terceiro período ainda com quatro pontos de vantagem (56-60).

Os suíços restabeleceram a igualdade no início do quarto parcial (60-60) e Portugal ainda respondeu (60-65, a 8.19 minutos do final), mas foi o último ‘esticão’: até ao fim, falhou muito, bem menos do que os locais, que fecharam com um parcial de 17-7.

A formação das ‘quinas’ volta a jogar no Grupo H na quarta-feira, recebendo a Islândia, em Sines, onde também é anfitriã dos suíços, em 14 de agosto, para, a 17, fechar no reduto dos nórdicos, sendo que só o primeiro segue em frente.

Caso consiga o apuramento, Portugal junta-se a Sérvia, Geórgia e Finlândia no Grupo E, no qual precisa de ficar à frente de sérvios ou finlandeses para atingir a fase final, na qual já está a formação georgiana, como uma das anfitriãs do Euro2021.

A formação das ‘quinas’ conta apenas três presenças em fases finais do Europeu – em 1951, em França, por convite, para terminar no 15.º lugar, entre 18 seleções, em 2007, em Espanha, onde logrou um brilhante nono posto, e em 2011, na Lituânia, ficando-se pelo 21.º posto, com cinco derrotas em cinco jogos.

O Europeu de 2021 realiza-se de 17 de agosto a 03 de setembro, na República Checa, Geórgia, Alemanha e Itália, com um total de 24 seleções.