Portugal entra com pé direito na qualificação para o mundial de futsal

A seleção de futsal de Portugal goleou esta quinta-feira a Letónia por 4-0, em jogo da primeira jornada do Grupo 8 da Ronda Principal de qualificação para o Mundial de 2020, que se disputa, até domingo, em Viseu.

Carinal abriu o marcador para Portugal, aos seis minutos, para, aos oito, Pedro Cary fazer o 2-0 com que as equipas foram para o intervalo. No segundo tempo, Márcio Moreira, aos 32, e Bruno Coelho, aos 39 minutos, fecharam o resultado.

Um jogo praticamente de sentido único o que se assistiu no Multiúsos de Viseu, com Portugal a não facilitar, perante uma Letónia que procurou manter-se no jogo, mas sempre muito frágil na manobra ofensiva, e sem capacidade para criar problemas a André Sousa na baliza de Portugal.

Só os postes, a devolverem remates de Ricardinho, aos 16 minutos, e Pany Varela, aos 28, e uma noite inspirada de Aigard Bondars na baliza da Letónia, impediram uma vantagem mais dilatada para a equipa das ‘quinas’.

Jorge Braz foi rodando toda a equipa, e Portugal, apesar das mudanças, manteve sempre uma atitude de compromisso com o jogo, que lhe permitiu ir avolumando o marcador, e sem deixar a Letónia criar grandes problemas às redes nacionais.

Mesmo após a expulsão de Tiago Brito, aos 33 minutos, depois de ver o segundo amarelo, a Letónia foi incapaz de aproveitar a superioridade numérico de um jogador durante dois minutos.

Portugal somou os primeiros três pontos no primeiro dos três jogos de apuramento para a Ronda de Elite, que se vai disputar entre 28 de janeiro e 02 de fevereiro de 2020, para a qual seguem as duas primeiras classificadas deste Grupo 8.

No primeiro jogo da ronda, a República Checa venceu a Alemanha por 3-0 e reparte com Portugal a liderança do grupo.

A fase final do Mundial de futsal será na Lituânia, entre 12 de setembro e 4 de outubro de 2020 e, além da seleção anfitriã, vão estar presentes mais seis seleções europeias, cinco da Ásia, três africanas, quatro da América do Norte e Central, quatro da América do Sul e uma da Oceânia.