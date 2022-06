Portugal empata apesar de exibição paupérrima

A seleção portuguesa empatou esta quinta-feira com a congénere espanhola a uma bola, em Sevilha, numa partida a contar para a fase de grupos da Liga das Nações.

Fernando Santos decidiu dar descanso a alguns jogadores, evocando o complexo calendário que vai enfrentar nos próximos onze dias, e promoveu algumas alterações na equipa inicial. Ronaldo foi a grande surpresa ao começar no banco, algo que já não acontecia há cinco anos.

Álvaro Morata inaugurou o marcador aos 25 minutos, mas Ricardo Horta empatou já aos 82, numa altura em que a seleção espanhola parecia ter a partida completamente controlada.

Com este resultado, Portugal fica em segundo lugar do Grupo A2 da Liga das Nações, com um ponto, o mesmo que a Espanha, em terceiro. A liderar a tabela encontra-se a República Checa, que também esta quinta-feira jogou e venceu a Suíça, última classificada.

O próximo encontro da equipa das quinas está marcado para domingo, 5 de junho, pelas 19h45 (hora de Lisboa), no Estádio José Alvalade.