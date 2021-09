Portugal em sétimo lugar no ranking da FIFA

A seleção portuguesa, que somou três vitórias em setembro, subiu um lugar e ocupa agora a sétima posição do ranking da FIFA.

Portugal, que bateu a Irlanda (2-1) e o Azerbaijão (3-0), em jogos de qualificação para o Mundial2022, e o Qatar (3-1), num particular, passou a somar 1674.90 pontos e ultrapassou a Espanha, que caiu para o oitavo posto, com 1673.69.

Finalista do Euro2020, a Inglaterra entrou no pódio do futebol mundial e passou a ocupar o terceiro lugar, relegando a França, atual campeão mundial, para o quarto posto.

A Bélgica continua a liderar o ranking da FIFA, com 1832.33 pontos, seguindo do Brasil, segundo, com 1811.73.

Destaque ainda a Dinamarca, que ingressou no ‘top 10’, enquanto os Estados Unidos caíram três lugares, para 13.º.

Entre as seleções lideradas por técnico portugueses, a Polónia, de Paulo Sousa, subiu três degraus e é a mais bem colocada, no 24.º lugar, seguido da Coreia do Sul, de Paulo Bento, que mantém o 36.º posto.

O Egito, que ainda não estreou Carlos Queiroz, está no 48.º posto, seguindo dos Camarões (58.º), de António Conceição, do Bahrain (96.º), de Hélio Sousa, e do Togo (136.º), de Paulo Duarte.

Em plena campanha para o próximo Campeonato do Mundo, Cabo Verde aparece no 77.º lugar, à frente da Guiné-Bissau (105.º), Moçambique (116.º) e Angola (129.º).

Em setembro, foram disputados 152 jogos de apuramento para o Mundial2022 e 25 encontros particulares.

O ranking da FIFA será novamente atualizado em 21 de outubro.

