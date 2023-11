Portugal em desvantagem na Liga Europeia de andebol

As três equipas portuguesas envolvidas na Liga Europeia de andebol, Benfica, ABC/UMinho e Sporting, perderam na passada terça-feira os seus jogos da terceira jornada da competição, reduzindo as hipóteses de apuramento para a ronda principal.

Especialmente ‘cruel’ foi a derrota do Benfica, que após ter conseguido uma excelente recuperação na parte final do jogo com o Rhein-Neckar Löwen, da Alemanha, entrou no último minuto empatado para, finalmente, perder por 35-36.

Em Braga, o ABC/UMinho caiu ante o Skjern Handbold, da Dinamarca, por 32-25 e na Hungria, no reduto do Tatabanya, o Sporting perdeu por 31-29.

No Grupo A, o Benfica soma segunda derrota em três jogos e mantém-se no terceiro lugar, com dois pontos. Os germânicos lideram, só com vitórias e seis pontos, mais dois do que o Nantes.

A jogar em casa perante o adversário mais forte do grupo, o Benfica esteve muito perto de conseguir a surpresa, já que após vários minutos a perder chegou a liderar o marcador a seis minutos do fim, com 22-21, ‘virando’ de uma desvantagem que chegou a ser de oito golos.

A entrada para o 60.º minuto fez-se com 35-35 no marcador, após o que o golo de Niclas Kirkelokke permitiu a vitória dos visitantes.

Até ao intervalo o Benfica foi equilibrando a partida, com algumas fases de liderança no marcador, mas chegou a meio da partida já a perder por 19-15.

Com seis golos apontados, Ole Rahmel e Paulo Moreno foram os melhores anotadores do Benfica, enquanto do lado dos germânicos sobressaiu Kirkelokke, com impressionantes 14 remates certeiros.

Para o Grupo H, o Sporting bateu-se bem na Hungria e só perdeu por 31-29, após 13-12 ao intervalo.

Para os ‘leões’, trata-se também da segunda derrota em três jogos no grupo, em que seguem na terceira posição, com dois pontos. Constanta, com seis, e Tatabanya, com quatro, ocupam os primeiros lugares.

Na segunda parte, o Tatabanya conseguiu finalmente ‘descolar’ no marcador, sempre com o Sporting a curta distância. No primeiro tempo, os ‘leões’, que até foram os primeiros a marcar, colocaram muita pressão sobre o adversário e chegaram a liderar, com 9-6.

Do lado do Sporting, Francisco Costa, Jan Gurri e Mamadou Cissokho conseguiram cinco golos, cada. Melhor, só Gábor Ancsin, do Tatabanya.

No Grupo D, os minhotos do ABC/UMinho receberam os dinamarqueses do Skjern Handbold, uma das equipas mais fortes da ‘poule’, e perderam por claros 25-32.

O grupo é liderado pelo Nexe, com seis pontos, seguido pelo Skjern Handbold, com quatro, e ABC/UMinho, com dois.

Após empates a 1-1, 2-2 e 4-4, os minhotos passaram a ter imensas dificuldades para acompanhar o adversário, apesar de forçarem ainda outros três empates, 9-9, 10-10, e 12-12, ao minuto 26.

Depois, ao longo da segunda parte o melhor que conseguiram foi ficar a um golo, para finalmente fraquejarem muito nos últimos minutos, com derrota pesada.

Leonardo Abrahão, Carlos Martins e João Rafael Peixoto conseguiram quatro golos cada, pela formação local. Pelos dinamarqueses, chegaram aos oito Viktor Bergholt e Alfred Jonsson