Portugal em destaque na produção de energia solar

Portugal ganhou um lugar de destaque entre os principais produtores mundiais de energia solar. Isso porque o país tem investido grandes quantias do erário público nos últimos anos em pesquisas e fazendas para a produção de energia renovável, especialmente a energia solar.

Isso fez com que o país recebesse destaque de agências ao redor do mundo e foi escolhido para sede da maior central de energia solar da Europa e a quinta maior do mundo. Santiago do Cacém foi escolhida para receber a construção da quinta, que ficará a cargo da empresa espanhola Iberdrola.

Um gigante na produção de energia solar

Um dos factos que evidencia a gigantização do lusitano no mercado de energias renováveis da Europa é que, só em 2022, o país investiu fortemente para um aumento de 40,5 GW de produção de energia fotovoltaica. Isso representa um aumento de 250% na produção do país. Ao todo, Portugal já produz cerca de 206 GW exclusivamente de energia solar.

A corrida às energias limpas e renováveis

Há muitas razões pelas quais a Europa está tão interessada em fontes de energia limpas e renováveis. A primeira, é claro, está no facto de que a mentalidade das grandes empresas está a mudar daquela velha forma altamente exploradora de produzir bens, em busca de cortes de custos para que o lucro máximo seja extraído – mesmo que isso custe a saúde do planeta e a possível extinção de muitas formas de vida que conhecemos. Então, parte dessa preocupação vem da necessidade de apagar a pegada de carbono deixada pela humanidade.

Outra razão pela qual muitos países europeus – Portugal incluído – estão a procurar fontes alternativas de energia é para que deixem de estar dependentes de outros países para o seu abastecimento. No caso da Europa, a maioria dos países depende do fornecimento de gás natural produzido e distribuído pela Rússia através de grandes gasodutos. À medida que a guerra na Ucrânia avança, o aumento dos preços do gás e a ameaça russa de cortar o fornecimento a qualquer momento fazem com que vários países acelerem as suas pesquisas e investimentos em busca da independência energética, ou pelo menos para mitigar essa dependência.

Energia solar pode ajudar na preservação da biodiversidade

Em comunicado, a empresa Iberdrola, responsável pela construção da quinta em causa em Portugal, refere ainda que o campo escolhido para a instalação pode gerar mais de 2.500 postos de trabalho e reduzir o consumo de cerca de 370 milhões de metros cúbicos de gás natural.

Além disso, o campo será utilizado pelos pastores tanto para obter rendimentos pelo arrendamento mas também para que os animais mantenham o campo aparado e para a instalação de colmeias, em parceria com apicultores locais, ajudando assim na restauração da flora local, através da polinização natural causada pelos insetos.Embora os avanços sejam enormes em direção a um futuro mais verde, muita infraestrutura e muito investimento, como financiamento de energia solar, ainda são necessários para mais países em um esforço conjunto para se juntar a esse movimento. Desta forma, é possível ser cada vez menos dependente dos combustíveis fósseis que causam desequilíbrio ambiental.