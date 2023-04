Segundo o índice do “The Economist”, Portugal é um dos melhores países para mulheres trabalharem. Este índice mede a influência e o papel das mulheres no local de trabalho, comparando um grupo de 29 países da OCDE.

Portugal assume a quinta posição ficando apenas atrás dos países nórdicos.

Em 2016, Portugal tinha ficado em 12º lugar, tendo agora subido sete lugares, ficando apenas atrás da Islândia, Suécia, Finlândia e Noruega.

No extremo oposto do índice está a Turquia, o Japão e a Coreia do Sul.

É de referir ainda que outros países do sul da Europa encontram-se em posições mais baixas, com Espanha na 11ª posição, Itália na 16ª e Grécia na 24ª.

Este índice mede o papel e a influência das mulheres no local de trabalho em 29 países da OCDE, através de dez métricas, entre elas, a diferença salarial, o custo dos cuidados infantis, a licença parental, o nível de educação e a representação na gestão e na política. Os indicadores que têm mais peso são os que envolvem todas as mulheres e não apenas algumas, como são exemplo os indicadores ligados à maternidade.