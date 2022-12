Portugal e Suíça discutem vaga nos quartos do Mundial

A seleção portuguesa defronta esta terça-feira a Suíça no derradeiro jogo dos oitavos de final do Mundial2022, procurando assegurar uma vaga nos ‘quartos’ pela terceira vez na história e 16 anos depois da última qualificação.

Tanto em 1966 como em 2006, a equipa das ‘quinas’ atingiu os quartos de final, sendo que na primeira ocasião a prova ainda não contemplava a realização de oitavos de final. Em ambos os casos, Portugal acabaria por chegar às meias-finais, ficando em terceiro lugar em Inglaterra e em quarto na Alemanha.

Depois de ter conquistado o Grupo H, com seis pontos, à frente da Coreia do Sul, de Paulo Bento, que também seguiu em frente, a formação comandada por Fernando Santos terá como adversária uma Suíça que ficou no segundo posto do Grupo G, em igualdade com o líder Brasil, mas em desvantagem na diferença de golos.

De resto, este será o terceiro confronto entre as duas seleções este ano, na sequência dos dois realizados para a Liga das Nações, ambos no espaço de uma semana, em junho, com Portugal a vencer por 4-0 em Alvalade e, uma semana volvida, a ser derrotado por 1-0, em Genebra.

Para o duelo com os helvéticos, Fernando Santos deverá operar vários regressos ao ‘onze’ relativamente ao apresentado com a Coreia do Sul, nomeadamente Rúben Dias, Raphaël Guerreiro, William Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e João Félix, que se juntarão a Diogo Costa, João Cancelo, Pepe, Rúben Neves e Cristiano Ronaldo.

Ainda assim, a maior dúvida prende-se com Ronaldo, na sequência do desagrado que manifestou quando foi substituído frente aos sul-coreanos. O selecionador confessou, na segunda-feira, que não gostou “mesmo nada” da atitude do avançado, mas não revelou se o capitão entrará de início, o que será o mais expectável.

Portugal e Suíça defrontam-se no último dos oito jogos dos oitavos de final, a partir das 22h00 locais (19h00 em Lisboa), no Estádio de Lusail.