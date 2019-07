Portugal e regiões autónomas em destaque no Comptoir Helvétique

Há 99 anos que se realiza na Suíça um evento anual para celebrar a cultura e tradições helvéticas: o Comptoir Helvétique. Esta iniciativa representa a união do povo suíço à volta das tradições gastronómicas, da cultura, do turismo, dos desportos e dos lazeres tipicamente suíços.

Este ano, o Comptoir Helvétique terá, pela primeira vez, um país estrangeiro como convidado de honra e esse país é Portugal.

Apesar de muito outros países poderem figurar como convidados nesta exposição, Portugal com os arquipélagos dos Açores e Madeira, foi desta vez o país eleito “em virtude da sua crescente importância no contexto internacional, não só como destino turístico mas pelo seu imenso potencial ao nível económico”, explicou ao BOM DIA, Marina Prévost-Mürier, dirigente da CCISSP, a Câmara de Comércio, de Indústria e de Serviços Suíça-Portugal.

Para a Câmara de Comércio, de Indústria e de Serviços Suíça-Portugal “é uma honra colaborar com o Comptoir Helvétique” na organização deste evento, e assim, poder promover “a notável gastronomia, as tradições, os desportos, o turismo e a economia portuguesas”, afirma Prévost-Mürier. A presidente da CCISSP está convencida que “a representação de Portugal será ainda mais ilustre porque contará com os

arquipélagos dos Açores e Madeira”.

São esperados no Comptoir Helvétique, que se realiza no Centro de Congressos de Beaulieu em Lausanne, de 13 a 22 de setembro, cerca de cem mil visitantes para descobrir uma exposição moderna e dinâmica dedicada a todas as gerações.

Sendo a Suíça o país anfitrião, ocupará uma área relevante numa superfície total de 15.000 metros quadrados do Comptoir Helvétique, onde cerca de 150 a 200 outros expositores marcarão presença.

Para mais informações sobre o evento contacte a CCISSP.