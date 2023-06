Portugal é primeiro país do mundo a ter Dia da Sustentabilidade

Foi publicado esta sexta-feira em Diário da República a oficialização do Dia Nacional da Sustentabilidade que passará a ser celebrado, anualmente, no dia 25 de setembro.

Reconhecer este dia partiu de uma ideia da Deco Proteste em 2019 – quatro anos volvidos, enquanto maior organização portuguesa de defesa dos consumidores, não podia estar mais realizada pela concretização de mais um objetivo, que representa a sua visão e o seu compromisso para com o Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030, definida pelas Nações Unidas.

“A alegria é ainda maior pois, em todo o mundo, não existe um dia dedicado à Sustentabilidade: Portugal é o primeiro país a celebrar, oficialmente, o Dia Nacional da Sustentabilidade”, afirma a Deco em comunicado.

Garantir que a atividade humana preserva os recursos naturais e que a sua atividade tem o menor impacto possível nos ecossistemas e na biosfera, que as desigualdades sociais e de pobreza são combatidas e que o modelo de gestão corporativo segue elevados índices de ética, são o grande objetivo da sustentabilidade e um tema-chave para todas as empresas e para as suas estratégias a curto, médio e longo prazo.

Bureau Veritas, Cepsa, Lidl, Lusitânia Vida, Marine Stewardship Council e Meo apoiaram esta ação desde o primeiro momento, tornando-se parceiros da Deco na mobilização da sociedade civil e Governo, para, em conjunto, atingir as metas da sustentabilidade.

“25 de setembro é só o primeiro passo para transformar o futuro de Portugal, num futuro sustentável”, conclui a organização de proteção do consumidor.