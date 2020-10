Portugal é país-parceiro da feira de Hannover 2022

O presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) disse esta quarta-feira à Lusa que a escolha de Portugal como parceiro da Hannover Messe é um “reconhecimento” de que é um país “inovador e competitivo”.

Luís Castro Henriques falava à agência Lusa no final do anúncio de que Portugal será o país parceiro na Hannover Messe 2022, considerada a principal feira do mundo para a tecnologia industrial, que decorre entre 25 e 29 de abril de 2022 no porto de Hannover, na Alemanha.

“O mais importante é o tema de reconhecimento, estamos a falar da feira industrial de maior relevância no mundo, que é uma referência não só por ser na Alemanha, mas por ser o ponto de encontro de toda a indústria alemã”, prosseguiu o presidente da AICEP. “Escolher um país parceiro representa um reconhecimento de que este é um país fiável, inovador, competitivo, em termos de indústria“, sublinhou Luís Castro Henriques.

Outro aspeto, destacou, é que esta escolha “acarreta uma grande responsabilidade”, mas o presidente da AICEP considera que Portugal está à altura. “Temos recebido imenso investimento alemão, muito do investimento alemão que é feito cá é extremamente inovador e competitivo, conseguimos demonstrar que somos um país muito inovador”, apontou.

