Portugal é país convidado em concurso internacional de tapas

Portugal é o país convidado do V Campeonato Mundial de Tapas de Valladolid, onde, a 10 de novembro próximo, 11 estrelas Michelin e outros especialistas vão escolher qual é o melhor petisco do mundo, entre 16 finalistas.

O representante português no contexto é Manuel Sanchez Noya, do Restaurante Vintage Douro Lamego, vencedor do primeiro Concurso Nacional de Tapas da Rede de Escolas do Turismo de Portugal, que se realizou a 29 de setembro e que vai confecionar um ‘rabo de boi e alheira’.

O V Campeonato Mundial de Tapas tem 16 finalistas selecionados entre 38 candidaturas e os escolhidos vêm da Argentina, Panamá, Chile, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Equador, México, França, Dinamarca, Portugal, Irlanda, Índia, Japão, Emirados Árabes Unidos e Ucrânia.

O jurado que irá escolher a melhor tapa (petisco) do mundo é formado por cozinheiros e especialistas gastronómicos, entre os quais vão estar 11 que já foram distinguidos com estrelas Michelin.

Portugal estará representado no júri com a presença do cozinheiro Ricardo Costa, do restaurante The Yeatman, do Porto, que tem duas estrelas Michelin.

Michelin é um guia turístico de referência para hotéis e restaurantes, sendo o mais respeitado do mundo, nomeadamente a parte em que classifica os restaurantes com uma a três estrelas.

As tapas são aperitivos servidos em bares e restaurantes, que acompanham uma bebida, que pode ser alcoólica ou não, fazendo parte do património cultural de Espanha.

#portugalpositivo