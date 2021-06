Portugal é o segundo país com mais praias interiores de bandeira azul

O número de praias em águas interiores galardoadas com bandeira azul está a aumentar em Portugal, que, em termos mundiais, só é ultrapassado pela França neste ‘ranking’, revelou esta semana a coordenadora nacional do Programa Bandeira Azul.

Segundo dados oficiais, este ano, o país regista um total de 42 praias em águas interiores galardoadas com bandeira azul, o que significa mais quatro do que no ano anterior.

Contactada pela agência Lusa, a coordenadora do programa, Catarina Gonçalves, revelou que a atribuição da bandeira azul a praias de águas balneares interiores, fluviais ou em barragens, tem vindo registar “um crescimento gradual desde há cinco anos” em Portugal.

“Isto tem sido tão trabalhado e tão desenvolvido a nível nacional que estamos em segundo lugar a nível mundial em número de praias com bandeira azul no interior, logo a seguir à França, o que é um orgulho”, destacou.

Segundo esta responsável, a procura por zonas balneares no interior do país tem também aumentado devido à pandemia de covid-19 e às restrições impostas pelas autoridades de saúde no que toca à lotação das praias costeiras.

“As pessoas começaram a sair mais das praias costeiras, onde o limite se atinge com mais facilidade, e começaram a diversificar a utilização balnear”, afirmou Catarina Gonçalves.

A coordenadora do Programa Bandeira Azul recordou que, no passado, “não se ia muito para praias do interior” em Portugal, “até porque as barragens eram sempre sinónimo de perigo”.

“Hoje em dia, já não é assim, pois, criaram-se condições para realmente se poder usufruir do espaço e da água, mas em segurança”, acrescentou.

Esta realidade leva Catarina Gonçalves a considerar que “há muita margem” para o número de praias em águas interiores “continuar a crescer” em Portugal.

“Temos um país que, apesar de pequeno, tem muitas margens que podem ser requalificadas”, notou.

A bandeira azul é um símbolo de qualidade ambiental atribuído anualmente a praias fluviais e costeiras que se candidatem ao galardão e que cumpram um conjunto de critérios, nomeadamente informação e educação ambiental, qualidade da água, gestão ambiental e equipamentos e segurança e serviços.

Este ano, Portugal tem um total de 372 praias fluviais e costeiras galardoadas com Bandeira Azul, mais 12 do que em 2020, distribuídas por 98 municípios.

