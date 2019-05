Portugal é o país convidado da Feira do Livro de Sevilha

No âmbito da Feira do Livro de Sevilha 2019, em que Portugal é país tema, o Consulado-Geral de Portugal naquela cidade espanhola, com o apoio do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, apresenta um ciclo de cinema português, entre 24 e 31 de maio de 2019.

No dia 24, às 17h30, será projetado o filme “A Costa dos Murmúrios”, de Margarida Cardoso, sobre a guerra colonial em Moçambique, baseado na obra homónima de Lídia Jorge e que contará com a presença da escritora.

No dia 28, às 17h00, será apresentado “ Os Maias”, de João Botelho, baseado na obra de Eça de Queirós. “São Jorge”, de Marco Martins, fecha este ciclo, no dia 31 de maio, às 18h00.