Portugal é o país com mais soluções para a pandemia

A OCDE fez um levantamento das soluções diferenciadoras que surgiram em todo o mundo para enfrentar a pandemia de covid-19. Entre as 148 respostas encontradas 17 são portuguesas, o que faz de Portugal o país mais representado na lista.

O Reino Unido e a Irlanda completam o pódio numa lista dominada por Europa e América.

Entre as soluções portugueses destacadas está o site do Governo “Estamos ON“, que visa promover a utilização de serviços online pela população para evitar o contacto durante esta pandemia. Outra solução governamental no meio digital é a plataforma online dedicada ao vírus. Trata-se de uma iniciativa do Ministério da Saúde para informar a população acerca das formas de transmissão e dos dados relativos à situação epidemiológica no país, entre outras coisas.

Dos destaques da OCDE fazem ainda parte projetos como o movimento português tech4COVID19, que tem procurado encontrar soluções tecnológicas para ajudar o país na luta contra a COVID-19, e o programa da Fundação para a Ciência e a Tecnologia RESEARCH 4 COVID-19. Este último pretende apoiar projetos e iniciativas de investigação e desenvolvimento já em curso ou a desenvolver e que respondam às necessidades do SNS.

#portugalpositivo