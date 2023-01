Portugal é o melhor país para os americanos se reformarem

A conceituada revista de economia norte-americana Forbes elegeu Portugal como o país “mais barato” para viver depois da reforma.

A lista é dirigida a cidadãos norte-americanos que pretendam deixar o emprego e mudar de vida e tem por base dados do International Living, que anualmente divulga quais são os melhores países para aproveitar a reforma.

Segundo a revista, esta lista “é para quem procura uma vida melhor, mais acessível ou apenas uma maneira de escapar de tudo, do ritmo frenético da vida, da violência, da política, da divisão”.

“O custo de vida é baixo comparado com os EUA – um casal pode cobrir confortavelmente as despesas (incluindo a renda e tudo o resto) com cerca de 2.800 dólares [cerca de 2.654 euros] por mês”, disse Stevens. “Um solteiro poderia viver bem com cerca de 2.000 dólares [1.895 euros] por mês, com tudo incluído (até menos em áreas rurais)”, considera Jennifer Stevens, da International Living, em declarações à Forbes.

A mesma fonte diz que é previsível que Porto e Lisboa fiquem mais caras e sugere outras três cidades, todas no Algarve: Lagos, Vilamoura e Tavira.

Liderada por Portugal, o top 10 é composto por México, Panamá, Equador, Costa Rica, Espanha, Grécia, França, Itália e Tailândia.