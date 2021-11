Portugal e Moçambique assinam programa de cooperação bilateral

O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, realiza uma visita a Moçambique entre os dias 22 e 25 de novembro, durante a qual manterá uma reunião de trabalho com o seu homólogo, o Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Manuel Gonçalves, com quem procederá à assinatura do Programa Estratégico de Cooperação bilateral para o período 2022 a 2026.

Por ocasião desta visita, encontrar-se-á ainda com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Daniel Nivagara, para abordar a cooperação bilateral em matéria de ensino superior e investigação científica.

Em Maputo, o Secretário de Estado apresentará publicamente o Fundo de Apoio Humanitário a Cabo Delgado, que reúne contribuições públicas e de empresas portuguesas presentes em Moçambique, destinado a apoiar as atividades de agências das Nações Unidas em Cabo Delgado.

O Secretário de Estado Francisco André visitará ainda as instalações da Missão de Formação Militar da União Europeia em Moçambique, na localidade da Catembe.