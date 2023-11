Portugal e Luxemburgo reuniram na Web Summit

A Web Summit foi palco de um encontro de alto nível entre representantes do Luxemburgo e de Portugal.

O Presidente da AICEP, Filipe Santos Costa, encontrou com uma comitiva de empresas luxemburguesas presidida pelo grão-duque herdeiro do Luxemburgo, o príncipe Guilherme e liderada pelo Ministro da Economia do Luxemburgo, Franz Fayot, com quem reuniu.

O Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, também esteve presente no encontro. Tecnologia e energia foram os temas em destaque na agenda da visita da comitiva do Luxemburgo à Web Summit e nas conversações com os portugueses.