Portugal é líder nas instalações de fibra ótica

De acordo com o estudo anual realizado pelo FTTH Council Europe, a associação que representa o ecossistema europeu de redes de fibra ótica, Portugal é o país com maior percentagem de cobertura de fibra ótica em zonas rurais. O relatório, publicado no final de abril, aponta que Portugal lidera o ranking europeu com 53% das casas cobertas, seguindo-se Espanha com 42% e Suécia com 38%.

De acordo com a mesma fonte, Portugal evoluiu muito rapidamente na implantação de redes FTTH em áreas rurais, atingindo uma cobertura que triplica os valores médios na Europa.

O relatório revela ainda que, embora subsista uma forte presença de redes de cabo coaxial no território nacional, a fibra ótica é a principal tecnologia, o que tem permitido atingir uma largura de banda média superior a outros países.

