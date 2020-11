Portugal e Irlanda discutem política internacional à distância

Realizaram-se por videoconferência, esta segunda-feira, consultas políticas entre Portugal e Irlanda, presididas pela Diretora-Geral de Política Externa, Embaixadora Madalena Fischer, e pela Diretora Política do Department of Foreign Affairs and Trade da Irlanda, Sonja Hyland.

O encontro virtual permitiu uma análise conjunta e aprofundada de temas da agenda internacional prioritários para ambas as partes, nomeadamente as relações UE-África, o Processo de Paz do Médio Oriente e o Multilateralismo. Procedeu-se também a uma troca de impressões e partilha de experiências relativamente ao processo de candidatura da Irlanda ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Foram ainda abordados temas da agenda UE, designadamente a Política Comum de Segurança e Defesa e as prioridades da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia no 1º semestre de 2021 na área das relações externas.

Portugal e a Irlanda manifestaram o desejo de continuar a aprofundar os contactos políticos e técnicos sobre as referidas matérias, tendo sido acordado continuar consultas ao nível técnico sobre África e o futuro relacionamento entre a UE e a UA, segurança e defesa, bem como sobre temáticas multilaterais.

Nas consultas políticas participaram igualmente o Embaixador de Portugal na Irlanda, Miguel Almeida e Sousa, e o Embaixador da Irlanda em Portugal, Ralph Victory.