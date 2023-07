Portugal e Índia serão par romântico em nova aposta de Bollywood

Os holofotes da indústria indiana do cinema incidem sobre Portugal com a nova aposta cinematográfica de Bollywood “Jailed”. As gravações têm decorrido nos últimos dias em Coimbra e passarão também por outras cidades portuguesas, que contracenarão com as paisagens encantadoras da Índia, num filme sobre um amor além-fronteiras.

Bollywood, o coração da indústria cinematográfica da Índia, é conhecido pelas suas narrativas grandiosas, sequências de dança hipnotizantes e cenários vibrantes. Agora, a indústria cinematográfica de Bollywood quer apostar em Portugal, e em especial em Coimbra, que “vai ser uma das cidades principais do novo filme da produtora All Around Globe, um drama de ação de Bollywood com o título provisório “ Jailed “, partilhou a página oficial do município conimbricense na passada sexta-feira.

As gravações começaram no passado sábado, dia 15 de julho, no centro histórico de Coimbra, com o Largo da Sé Velha e a Rua dos Coutinhos a serem os primeiros cenários do filme. A equipa de filmagens regressará à cidade entre 29 e 31 de julho para gravar na zona da alta da cidade, mais propriamente para a Universidade de Coimbra e Sé Nova, e também o Café Santa Cruz, classificado como Monumento Nacional há mais de 100 anos.

As filmagens, que decorrem até 30 de agosto e envolvem cerca de 140 pessoas vão passar um pouco por todo o país, sendo que o projeto ambicioso da produtora All Around Globe vai ter como cenários as cidades da Guarda, Guimarães, Porto, Figueira da Foz, Santarém, Lisboa, Setúbal e Azeitão.

Além dos visuais deslumbrantes, o enredo do filme promete ser uma montanha-russa de emoções, tecendo uma história de amor, amizade e aventura além-fronteiras. O filme conta a história de um jovem casal de namorados que, quando ela decide atravessar continentes para vir estudar em Coimbra, é presa injustamente. Esta reviravolta faz com que o seu namorado venha da Índia em seu auxílio para provar a sua inocência.

O filme é realizado por Vishnu Vardhan, que no ano passado venceu a categoria de Melhor Realizador dos prémios IIFA (International Indian Film Academy) e Filmfare com o filme “Shershaah”. Akash Murali e Aditi Shankar serão os atores principais, que prometem levar os espectadores a navegar por diversas culturas, idiomas e tradições.

Nos últimos anos, Bollywood tem explorado cada vez mais destinos internacionais para criar cenários visualmente deslumbrantes para seus filmes, quanto Portugal tem atraído a atenção de cineastas de todo o mundo. Esta já não é a estreia da produtora All Around Globe em Portugal, que já filmou várias obras um pouco por todo o país, tendo em 2021 passado também por Coimbra com o filme “Yudhra”.