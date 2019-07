Portugal e Grécia revivem final de 2004

Fez esta quinta feira 15 anos que Portugal perdeu a final do Euro 2004 frente à Grécia. Para assinalar a ocasião os gregos organizaram uma recriação do jogo com a presença de alguns dos atletas que estiveram na final de Lisboa.

Vítor Baía, Deco, Ricardo Carvalho, Fernando Couto, Pauleta, Jorge Andrade, Miguel e Simão foram os craques portugueses que voltaram aos relvados para um jogo solidário. No banco de suplentes, fazendo a vez do então selecionador Scolari, esteve Fernando Santos, o homem que ajudou o futebol português a ultrapassar este trauma com a conquista do Euro 2016.

O desfecho viria, contudo, a ser o mesmo: vitória grega, desta feita por duas bolas a uma. Recorde-se que em 2004 os helénicos também tinham vencido pela margem mínima fixando o placard em 1-0. Para cúmulo o carrasco de 2004, o ponta-de-lança Angelos Charisteas, voltou a fazer das suas apontando um dos golos da partida. O médio Katsouranis, antigo jogador do Benfica, fez o outro golo da turma grega, que teve no banco o treinador que a levou à glória, Otto Rehagel hoje com 80 anos. O avançado Hélder Postiga apontou o tento das quinas.

O jogo contou com transmissão em direto na televisão grega. Fernando Santos é uma figura querida dos gregos pois teve uma passagem longa e bem sucedida pelo futebol helénico. Entrevistado a propósito deste jogo solidário, o atual selecionador português foi questionado acerca do desportivismo português evidenciado tanto aquando dos festejos gregos em Portugal em 2004, como agora pela disponibilidade demonstrada pelos portugueses para participarem na recriação deste momento infeliz do seu futebol. Fernando Santos atribuiu estas atitudes à empatia entre os povos, declarando “portugueses e gregos são muito parecidos”.

Veja as imagens da partida em baixo: