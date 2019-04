Portugal e Grécia partilham experiências relativas à diáspora

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, reuniu a 3 de abril, em Lisboa, com o Vice-Ministro grego dos Negócios Estrangeiros para a Diáspora, Terence Quick.

O encontro proporcionou uma partilha de informação sobre as políticas públicas que os dois países desenvolvem no apoio às suas diásporas, em domínios como o ensino da língua, o apoio ao associativismo, a promoção do investimento no país de origem ou a participação cívica e política.

Os dois governantes concordaram na possibilidade de uma maior colaboração entre os dois países em territórios onde existam comunidades portuguesas e gregas mais expressivas. Estas parcerias poderão vir a ser definidas num acordo político a ser discutido ao nível governamental e que eventualmente seja alargado a Chipre, um estado que também possui uma diáspora presente em vários países do mundo.