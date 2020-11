Portugal e França numa luta de titãs pela Liga das Nações

Portugal, detentor do título, e França, campeã mundial, podem definir, no sábado, o vencedor do Grupo 3 da Liga das Nações A de futebol e quem segue para as meias-finais, em nova ‘decisão’ luso-gaulesa quatro anos depois.

Ainda que tenha contornos claramente menos expressivos e dramáticos do que a final do Euro2016, em Paris, o jogo que se vai disputar no Estádio da Luz poderá ‘desempatar’ a igualdade que se verifica na classificação do grupo, no qual Croácia e Suécia já estão fora das contas da passagem à ‘final four’.

Com duas rondas por disputar na fase de grupos, portugueses e franceses seguem lado a lado, ambos com 10 pontos e sem qualquer desaire, mas com vantagem da equipa das ‘quinas’ na diferença de golos (9-1 contra 7-3), que, na prática, lhe confere a liderança.

Uma vitória de uma das equipas será garantia de apuramento automático, já que o vencedor passará para a frente com três pontos à maior, faltando disputar apenas uma jornada, a sexta e última, na qual Portugal visitará a Croácia e a França receberá a Suécia.

Caso se verifique um empate sem golos na Luz, a seleção nacional manter-se-á na frente e com melhor diferença de golos, tendo em conta que trouxe um ‘nulo’ (0-0) de Paris, enquanto uma igualdade com golos colocará a França no topo. Em ambos os casos, o apuramento para as ‘meias’ apenas ficará definido na derradeira ronda do grupo.

A formação comandada por Fernando Santos vem de oito jogos sem perder – entre oficiais e particulares – nos quais ‘faturou’ 24 golos, sete dos quais no particular com Andorra (7-0), na quarta-feira, e sofreu apenas um, diante da Croácia (4-1), logo no arranque da Liga das Nações A.

A última derrota lusa aconteceu há pouco mais de um ano, na Ucrânia (2-1), no apuramento para o Euro2020, que acabou adiado para 2021, devido à pandemia de covid-19. O desaire com os ucranianos é, aliás, o único em mais de dois anos, desde a eliminação no Mundial2018, ante o Uruguai (2-1).

Por seu lado, a França, campeã mundial e segunda classificada no ‘ranking’ da FIFA, perdeu a invencibilidade ao fim de 12 triunfos seguidos, ao perder por 2-0 na receção à Finlândia, também na quarta-feira, num particular no qual o selecionador Didier Deschamps poupou várias das principais ‘figuras’.

De resto, o próprio Fernando Santos fez o mesmo com Andorra, o que faz antever que não apresente uma equipa muito diferente daquela que empatou 0-0 no primeiro jogo com os franceses, em Paris, embora agora esteja privado do ‘esteio’ Pepe, lesionado.

Tal como no Stade de France, Danilo Pereira e William Carvalho devem proteger as ‘costas’ de Bruno Fernandes, cabendo a Cristiano Ronaldo liderar um ataque composto por João Félix e Diogo Jota, dois jogadores que têm estado em destaque nas últimas semanas, com golos e exibições de ‘luxo’ ao serviço de Atlético de Madrid e Liverpool, respetivamente.

Da mesma forma, os ‘bleus’ contam com um autêntico ‘arsenal’ ofensivo entre as escolhas de Didier Deschamps, liderado pelo prodígio Kylian Mbappé (10 golos em todas as provas) e reforçado por Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Anthony Martial ou o estreante Marcus Thuram, filho do antigo internacional francês Lilian Thuram.

Portugal e França jogam no sábado, a partir das 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro que será dirigido pelo alemão Tobias Stieler.