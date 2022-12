Portugal e França celebram as suas “línguas globais”

O Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. em parceria com o Instituto Francês de Portugal e o Ministério da Cultura Francês convidam para o seminário luso-francês “Português e Francês: Duas Línguas Internacionais – Contributos para as políticas públicas de língua”, que terá lugar nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022, na Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, em Lisboa.

Este seminário será uma oportunidade para questionar e refletir sobre as abordagens e práticas da política do português e do francês, duas línguas globais, com uma forte dimensão internacional, face aos desafios do mundo contemporâneo.

Serão abordados diversos temas, tais como os desafios de influência, políticas públicas sobre as línguas em França e Portugal, inteligência artificial, multilinguismo, tradução na Europa e a integração e acolhimento de migrantes.

A entrada é livre, sujeita a inscrição prévia. Estão disponíveis 80 lugares para cada mesa redonda e conferência.

O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André, intervém na sessão de abertura (12 de dezembro, 09h00) do Seminário Luso-Francês subordinado ao tema “Português e Francês: Duas Línguas Internacionais – Contributos para as políticas públicas de língua”.

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, terá intervenção na sessão de encerramento (13 de dezembro, 11h40).

Consulte o programa e outras informações aqui.