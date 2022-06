Portugal e Espanha unidos pela arte

A exposição de arte ao ar livre “As Estrelas do Caminho” conta com 140 quilómetros de extensão. Daniel Eime, português, e Lula Goce, galega, são os artistas responsáveis pela continuação do projeto, que ligará Portugal e Espanha.

A exposição teve início há cerca de um ano em Espanha por iniciativa da cervejaria galega Estrella Galicia e engloba as últimas sete etapas do Caminho Francês (um dos caminhos de Santiago mais populares).

Eime e Goce vão acrescentar 90 quilómetros à exposição através da pintura de nove murais que irão retratar rostos marcantes do Caminho Português. Desta forma, haverá murais em Matosinhos, Barcelos, Ponte de Lima e Rubiães.

A dupla luso-galega já terminou o mural de Rubiães, onde se homenageia Joaquim Sá, o atleta português de 74 anos, que fez o percurso de ida e volta do caminho várias vezes.

Entre os homenageados podemos encontrar Andrea Gonzalez, natural de Caldas de Reis, que moldou os sinos da Catedral de Santiago.

A exposição que une Portugal e Espanha também tem como objetivo promover a ligação entre pessoas de diferentes nacionalidades, “que partilham uma multiplicidade de experiências na sua viagem a Santiago de Compostela”, segundo o Notícias ao Minuto.