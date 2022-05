Portugal e Espanha unidos para reforçar as ferrovias

A ação de promoção do grupo de cidades património da humanidade teve lugar na capital portuguesa, dia 10 de maio. A reunião proporcionou o encontro entre os presidentes das câmaras de Lisboa e Salamanca, que convergiram na necessidade de melhorar as comunicações ferroviárias entre Portugal e Espanha.

Durante as declarações prestadas na reunião, Carlos García Carbayo, presidente da câmara de Salamanca, destacou que a suas preocupações são a ligação AVE (Alta Velocidade Espanhola) e a manutenção do comboio-hotel.

O autarca acrescentou que estas preocupações surgem do facto destes serviços não estarem garantidos e a qualquer momento a RENFE, uma das entidades públicas empresariais que explora a rede ferroviária espanhola, pode não os manter.

“Estamos interessados em partilhar os recursos à nossa disposição”, foi uma das afirmações de Carlos García Carbayo, segundo o El Trapézio. Para exemplificar como seria esta partilha de recursos, Carbayo apontou o exemplo da possibilidade de intercâmbio das “ricas e variadas” ofertas culturais de Portugal e Espanha, para que as exposições de museus em cidades portuguesas possam ser exibidas em cidades espanholas e vice-versa.

De acordo com o el Trapézio, Carbayo avança que se encontraram várias áreas de colaboração que serão especificadas em reuniões futuras.

No próximo outono vai-se realizar em Mérida a celebração do 50.º aniversário da Convenção do Património Mundial, na qual Espanha espera encontrar as cidades patrimoniais de Portugal.