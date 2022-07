Portugal e Espanha unem-se pelos desportos náuticos no Guadiana

Os municípios portugueses de Vila Real de Santo António, Castro Marim e Alcoutim, no distrito de Faro, e os espanhóis de Isla Cristina e Ayamonte uniram-se para promover os desportos náuticos no Baixo Guadiana, foi esta quinta-feira anunciado.

A Câmara de Vila Real de Santo António destacou a importância do trabalho conjunto realizado por estes municípios luso-espanhóis para a promoção da Estação Náutica do Guadiana, quando o território do Baixo Guadiana se prepara para acolher, em 2024, uma nova edição dos Jogos Náuticos do Atlântico.

Os três municípios portugueses e os dois espanhóis, que têm o rio Guadiana a dividi-los, nos últimos cerca de 40 quilómetros até à foz, enviaram desportistas para “competirem nos jogos de 2022”, que decorrem até esta sexta-feira, em Viana do Castelo, equipando-os “com a mesma imagem do Baixo Guadiana Náutico”, referiu a autarquia vila-realense, num comunicado.

A iniciativa surge depois de a Associação Naval do Guadiana ter procedido à criação e certificação da Estação Náutica do Baixo Guadiana, que visa fazer a “divulgação, dinamização e aproveitamento das potencialidades náuticas do Baixo Guadiana”, e a dois anos de este território acolher a XXIV edição dos Jogos Náuticos do Atlântico.

