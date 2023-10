Portugal e Espanha preparam liga de hóquei no gelo

A Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP) e a Real Federação Espanhola de Hóquei no Gelo assinaram no sábado um acordo de colaboração tendo em vista a organização de uma Liga Ibérica de hóquei no gelo.

“As mais altas instituições federativas de Espanha e Portugal da modalidade, com o apoio da Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF), assinaram ontem (sábado) um acordo que se inicia com a participação do Clube Português H.C. Porto na Liga Nacional Espanhola de Hóquei no Gelo (LNHH)”, pode ler-se em comunicado divulgado hoje.

Segundo a nota, a assinatura do acordo teve lugar em Vilamoura, onde se realiza esta semana o Congresso Semi Anual da IIHF, e contou com o apoio do seu presidente Luc Tardif, tendo as duas federações manifestado, no papel, a intenção de desenvolver uma colaboração ativa para a promoção e desenvolvimento do hóquei no gelo em Espanha e Portugal.

“A primeira etapa deste acordo já está em curso e envolve a inclusão do Clube Português H.C. Porto na competição oficial da RFEDH: a Liga Nacional de Hóquei no Gelo (LNHH)”, refere o comunicado, acrescentando que a equipa portuguesa, já disputou os seus primeiros jogos nesta competição, que conta com um total de oito equipas participantes.

O acordo visa ainda permitir a ambas as federações consolidar as suas competições e equipas, criando a curto prazo uma Liga Ibérica de hóquei no gelo, com diferentes clubes de Espanha e Portugal, com Andorra como um possível terceiro país para completar o quadro.

“Este acordo com a FDI-Portugal é um grande passo para o futuro de todos os desportos no gelo que temos em comum. É importante ter o apoio da IIHF para a possível criação desta liga transfronteiriça entre Espanha e Portugal e, esperamos, no futuro, também Andorra. Queremos aumentar a competitividade da nossa liga e que, no futuro, outros países possam enviar equipas para a nossa competição. Tudo isto se resume em poder dar mais atividade aos nossos clubes e membros com a ajuda da federação portuguesa e trabalhar de mãos dadas para fazer crescer este projeto”, refere Frank Gonzalez, presidente da RFEDH, citado na nota.

Por seu turno, Pedro Flávio Martins, presidente da FDI-Portugal, realça igualmente a importância deste projeto.

“A relação que estamos a consolidar com a RFEDH é muito importante para nós, porque nos dá a oportunidade de participar numa liga de hóquei no gelo e de participar em competições que neste momento não temos em Portugal. Esta ligação com Espanha, que temos vindo a desenvolver há muitos anos, ajuda a promover o desporto na Península Ibérica. Esperamos que, no futuro, possamos fazer mais atividades em conjunto, com vista ao desenvolvimento do hóquei e das outras modalidade de gelo, em ambos os países”, referiu.