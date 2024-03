Portugal e Espanha celebram juntos 50 anos de Democracia

O Programa Cultural Conjunto Portugal-Espanha: 50 anos de Democracia foi apresentado esta quarta-feira pelos Ministros da Cultura dos dois países, Pedro Adão e Silva e Ernest Urtasun, na Residência Oficial do Embaixador de Portugal em Espanha, e contou também com a presença da Presidente do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., Ana Fernandes.

Esta programação, que celebra as transições democráticas em ambos os países, e o papel dos agentes culturais no processo, decorrerá entre setembro de 2024 e setembro de 2025.

Nesta ocasião, inaugurou-se ainda, na Residência Oficial do Embaixador de Portugal em Espanha, a 3.ª edição do projeto Artists join the Embassy, no quadro do qual se apresenta a exposição “Um olhar de Leonor Antunes sobre a Coleção do CAM (Centro de Arte Moderna Gulbenkian)”, que reúne a obra de 17 mulheres artistas numa exposição que antecipa a reabertura do CAM em Lisboa, em 2024. Este é um dos projetos da Embaixada de Portugal em Espanha apoiados pelo Camões, I.P., no âmbito da Ação Cultural Externa em Espanha, que visa a divulgação da arte contemporânea portuguesa naquele país.

Patente até dia 22 de março de 2024, a exposição estará aberta ao público com visitas guiadas gratuitas nos dias 14, 15, 21 e 22 do referido mês.