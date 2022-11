Portugal é convidado especial do festival literário de Cognac

Cognac será durante quatro dias a capital europeia da literatura. O LEC (Littératures Européennes Cognac) é um dos grandes festivais literários de França e dedica-se este ano à literatura portuguesa.

Um programa que vai além da literatura – a arte gráfica, o cinema, a música e a gastronomia estarão bastante presentes – e que culminará no festival que durará quatro dias, entre 17 e 20 de novembro.

Criado em 1988 por ocasião do centenário do nascimento de Jean Monnet, o Salon de la Littérature européenne de Cognac – que se tornou Littératures Européennes Cognac e depois o festival LEC – trabalha para promover as literaturas europeias e pretende ser um ponto de encontro entre os escritores europeus e o público leitor.

